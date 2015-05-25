Активы банков Украины за месяц снизились на 92 миллиарда гривень

По информации НБУ, с начала года рост активов банков составил 31 млрд грн или 2,4%.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в апреле снизились на 103 млрд грн или на 5,9% – до 1,659 трлн грн, с начала года общие активы выросли на 138 млрд грн или на 9,1%.

Обязательства банков в апреле снизились на 95 млрд грн или на 9% – до 1,259 трлн грн.

Капитал банков в апреле вырос на 3,716 млрд грн или на 4,3% – до 89,818 млрд грн.

За апрель количество банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 3 учреждения - до 145, в том числе один банк владеет лицензией санационного банка.

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Как сообщал УНИАН, активы банков Украины за март 2015 года снизились на 229 млрд грн, или на 13,72%, – до 1,440 трлн грн.

В 2014 году активы банков выросли на 38,757 млрд грн или на 3,03% – до 1,317 трлн грн.

По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.