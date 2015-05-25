Задолженность по зарплате в Украине сократилась до 1,5 миллиарда гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в апреле по сравнению с мартом снизилась на 110 млн грн – до 1,5 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Порядка 70% общей задолженности составляют долги экономически активных предприятий. Традиционно, наибольшие объемы долгов зафиксированы в промышленности – 981 млн грн. Наименьший объем долга – в сфере искусства и развлечений – 650 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой области – 377 млн грн., в Киевской области – 128,5 млн грн, в Луганской области - 127,8 млн грн и Харьковской области – 179,2 млн грн. Задолженность по зарплатам в Киеве составила 73,2 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в марте выросла на 40 млн грн – до 1,61 млрд грн против 1,57 млрд грн месяцем ранее. В региональном разрезе наибольший объем долга зафиксирован в Донецкой области – 434 млн грн, наименьший – в Черновицкой области – 3,9 млн грн. Задолженность по зарплатам в Киеве составила 75 млн грн.