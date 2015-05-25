Гривня закрыла межбанк на уровне 21,30 за доллар
17:43, 25 мая 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,938/23,375 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 21,1337 грн/долл. / Фото dt.ua
В понедельник, 25 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,90/21,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,938/23,375 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,418/0,426 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,1337 грн/долл., к этому часу заключено 257 сделок на 187,61 млн долл.
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