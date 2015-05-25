Вкладчикам банка «Надра» и «Кредитпромбанка» приостанавливают выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 30 мая приостанавливает выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка «Надра» через учреждения семи банков, сообщается на сайте фонда. Также Фонд с 27 мая приостанавливает выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного «Кредитпромбанка» через учреждения «Ощадбанка».

По информации фонда, приостановка выплат обусловлена необходимостью завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период ликвидации банков.

Фонд обещает возобновить выплаты не позднее семи дней со дня отзыва Национальным банком Украины банковской лицензии и начала процедуры ликвидации банка, а также сообщить о дате начала выплат и банке-агенте на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Надра» 6 февраля на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, и впоследствии продлил время работы временной администрации до 5 июня.

Фонд начал выплаты вкладчикам банка «Надра» через учреждения восьми банков, включая «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «ПриватБанк», «Кредит Днепр», «ПУМБ», «Михайловский», «Диамантбанк», «Восток», с 21 апреля.

Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.

Национальный банк 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну «Кредитпромбанк» и «Омега Банк». В результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в эти банки временную администрацию.

Главной причиной отнесения банков к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банков своевременных эффективных мер для улучшения финансового состояния финучреждений, а также ведение руководством банков высокорисковой деятельности.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты возмещения вкладчикам «Кредитпромбанка» через учреждения «Ощадбанка» 15 мая.