Нацбанк опустил официальный курс гривни до 21,13 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2113.3675 (25 мая – 2083.6853)

100 EUR – 2320.0548 (25 мая – 2326.2263)

10 RUR – 4.2385 (25 мая – 4.1849)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,90/21,30 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,938/23,375 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,418/0,426 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,1337 грн/долл., к этому часу заключено 257 сделок на 187,61 млн долл.