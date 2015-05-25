Порошенко продлил на четыре месяца срок подачи сведений о бенефициарах

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №475-VIII от 21 мая «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном владельце (контролере) юридического лица».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает продление на четыре месяца сроков представления сведений о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах) юридическими лицами, которые были зарегистрированы до 25 ноября 2014 года, что обеспечит возможность выполнения требований закона всеми зарегистрированными юридическими лицами.

Закон также предусматривает освобождение от обязанности представления сведений о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах) религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий, юридических лиц, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные собственники (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками (членами).