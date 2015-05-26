Президент освободил от налогообложения помощь для ЧАЭС

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Согласно информации, документом устраняются пробелы в налоговом законодательстве об особенностях реализации проектов международной технической помощи на Чернобыльской атомной электростанции.

В частности, Налоговый кодекс дополняется положениями об отсутствии необходимости регистрации нерезидентов - исполнителей проектов международной технической помощи на Чернобыльской АЭС в налоговом органе.

Речь идет о нерезидентах, которые действуют в соответствии с положениями рамочного соглашения между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Чернобыльского фонда "Укрытие" в Украине и соглашения о гранте (Проект ядерной безопасности ЧАЭС) между ЕБРР как распорядителем средств, предоставленных согласно гранту со счета ядерной безопасности, правительством Украины и Чернобыльской АЭС.

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Также Кодекс дополняется положением об освобождении от налогообложения прибыли ГСП ЧАЭС и прибыли предприятий, полученной за счет международной технической помощи или за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете как взнос Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие" на период подготовки к снятию и снятия с эксплуатации энергоблоков ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

В случае нарушения требований относительно целевого использования освобожденных от налогообложения средств плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по этому налогу по итогам налогового периода, который приходится на такое нарушение, и уплатить пеню, начисленную в соответствии с Кодексом.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей выполнения проектов международной технической помощи на Чернобыльской АЭС"

вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.