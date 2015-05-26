Евро дешевеет к доллару из-за опасений по долговому вопросу Греции

Курс европейской валюты к доллару продолжает снижаться во вторник на фоне опасений участников рынка относительно долговых выплат Греции, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Сегодня утром курс евро снижался до 1,0933 доллара с 1,0977 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 121,85 иены со 121,56 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,32% - до 96,70 пункта.

Инвесторы обеспокоены возможностью невыплаты Греции очередного транша в 300 миллионов евро Международному валютному фонду, который должен состояться пятого июня, пишет агентство Блумберг.

"Греция движется к эндшпилю, и дефолт остается реальной возможностью", - сказал агентству главный валютный стратег Mizuho Securities Кенго Сузуки. Эксперт отметил, что падение евро должно побудить инвесторов к покупке доллара.

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Греция ведет переговоры с Евросоюзом и МВФ об урегулировании долга более чем на 240 миллиардов евро, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах. Прогнозы кредиторов о том, что жесткие меры экономии позволят Греции выплачивать долги, не оправдались.