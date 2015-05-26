Порошенко одобрил отмену налогов на доходы иностранных инвесторов от гособлигаций

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, избавляющий от налогообложения доходы нерезидентов, полученные по государственным облигациям, муниципальным облигациям или по кредитам, обеспеченным государственными или муниципальными гарантиями. Закон опубликован в официальной прессе и вступает в силу с завтрашнего дня - 27 мая.

Доходы нерезидентов по государственным и муниципальным бумагам облагались налогом по ставке 15% с 1 января 2015 года. Инвесторы были крайне обеспокоены существованием налога на доходы по госбумагам и отмечали, что такая норма существенно влияет на их решение о покупке украинских госбумаг.

В этой связи Верховная Рада приняла соответствующие изменения в Налоговый кодекс и освободила нерезидентов от уплаты налога. Голосование по закону о внесении изменений в Налоговый кодекс состоялось 22 мая.