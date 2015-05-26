Нацбанк: Служба безопасности не имеет претензий к работе UniCredit Bank

Об этом сообщил Национальный банк Украины на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве с участием Службы безопасности.

Национальный банк напомнил, что Служба безопасности не имеет претензий к работе самого банка, а проводит работу по проверке счетов отдельных клиентов по факту выявленных правонарушений.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины 25 мая провела обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве на предмет возможного финансирования терроризма клиентами банка.

По информации СБУ, обыск проводился в рамках расследования дела по факту финансирования терроризма, и процессуальные действия проводятся для прекращения возможного финансирования террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» против юридических и физических лиц, которые использовали счета банка для террористической деятельности.