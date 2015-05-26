Для российской экономики худшее еще впереди - The Washington Times

Разговоры о восстановлении российской экономики являются сильно преждевременными, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Times.

Как отмечает издание, российские чиновники и некоторые иностранные банковские институты выражают все большую уверенность в том, что экономика страны «выдержала шторм», пришедший в результате американских и европейских санкций. Однако аналитики говорят, что худшее еще впереди.

Несмотря на небольшое восстановление мировых цен на нефть, Россия еще не оставила все трудности позади, поскольку санкции продолжат оказывать влияние, заявил старший научный сотрудник Брукингского института и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. По словам Пайфера и других экспертов, в последние недели рубль демонстрировал рост, а Всемирный банк и МВФ указывали на признаки восстановления экономики России, однако крупные российские компании «увязли» в трудностях долгового кризиса, который грозит «опустошить» валютные запасы страны.

Читайте такжеМоскве грозят новые санкции в случае нарушения Минских соглашений - НАТОКак отметил Пайфер, значительное количество крупных российских фирм из-за санкций не могут рефинансировать свои «массивные долги» на Западе.

Пайфер также считает, что многое зависит от цен на нефть. Как заявил эксперт, России нужна цена в районе $65–70 за баррель, чтобы у экономики был рост и чтобы «не бояться опустошить свои валютные резервы». Если же цена будет в районе $50, то резервы могут закончиться к концу 2015 года, и последствия окажутся «тяжелыми», прогнозирует Пайфер.

«Российская экономика не улучшается», – сказал старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн. Он подчеркнул, что «санкции сработали». По словам Коэна, очевидно при этом, что санкции сработали недостаточно, чтобы, например, изменить политику Москвы в отношении Украины, однако если такие меры против России сохранить, то последствия возможны к концу 2016 года.