С лета гривня начнет снова обесцениваться – аудиторы

Такой прогноз дает руководитель ГО «Публичный аудит» Максим Гольдарб.

«Фонд гарантирования вкладов информирует о накопленном резерве в сумме 18 млрд грн. Речь идет о средствах, предусмотренным и выделенным по долговым сделкам, которые не имеют под собой материальной базы в виде растущего ВВП. То есть, они непосредственно будут влиять на ценность гривни, когда деньги со счетов Фонда попадут в обращение. Поскольку пик выплат запланировано на летний период 2015 года, именно в это время надо готовиться к неизбежному падению гривни, а следовательно, и росту валюты», - отмечает Гольдарб.

По его мнению, накануне местных выборов этот процесс будет приглушен в ручной способ.

ГО «Публичный аудит» также проанализировала ситуацию со всеми банками, в которые в течение прошлого и этого года была введена временная администрация Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и которые впоследствии были ликвидированы или ликвидируются сейчас.

Аудиторы отмечают, что во время исследования было выявлено, что работа Нацбанка с вывода банков с рынка происходила несвоевременно и избирательно. Кроме того, масштабное устранение игроков банковского сектора нагружает финансовыми обязанностями Фонд гарантирования вкладов в объеме, с которым он на сегодня не может справиться (более 40 млрд грн выплат при имеющихся 18,2 млрд грн).

«Логика НБУ в признании банков несостоятельными часто была непоследовательной. К примеру, в банк «Надра» регулятор ввел временную администрацию лишь в феврале 2015 года, хотя многочисленные случаи невыполнения обязательств перед вкладчиками (почти полная остановка возврат депозитов) начали фиксироваться с января 2014 года. Наряду с этим «Энергобанк», показатели которого были в рамках установленных норм в течение всего 2014 года, был признан неплатежеспособным достаточно быстро и стремительно. Аналогичная ситуация и с «Кредитпромбанком», – говорит аналитик «Публичного аудита» Андрей Андрущенко.

Он добавляет, что на уровне с двумя вышеупомянутыми банками можно привести пример UniCreditBank, у которого из пяти основных нормативных показателей выявлены проблемы с тремя – тем не менее, банк и до сих пор функционирует.

«Вместе с тем каждый понимает, что за время промедления НБУ признания банка неплатежеспособным, владельцы успевают выводить основные объемы активов», – указывает специалист.

Характерным примером, по его словам, служит ситуация, сложившаяся с «Дельта Банком».

«Показатели банка были на грани минимальных, начиная еще с весны 2014 года, – тогда он остановил выдачу депозитов и начал возвращать вкладчикам не больше, чем 200 гривен в день. Тем не менее, «Дельта Банку» удалось получить от государства 10 млрд грн на поддержку ликвидности, но ожидаемого эффекта и спада напряжения это не дало», - говорит Андрущенко.

«С разницей всего в два месяца Нацбанк успел определить “Дельта Банк” системно важным и таким, что подлежит рекапитализации от государства (25 декабря 2014 г.), а потом – неплатежеспособным (2 марта 2015 года). Есть основания считать, что за это время решение о его ликвидации принимались не учитывая банковский рынок, а зависели от воли заинтересованных лиц», – утверждает Андрущенко.

Не менее показательна история, за анализом «Публичного аудита», и с «Городским коммерческим банком», в который временная администрация была введена уже тогда, когда из него изъяли основную часть активов.

По состоянию на май 2015 года, за 7 месяцев работы временной администрации активы «Виэйби Банка» сократились более чем втрое и составляют 5,85 млрд грн. При чем, крупные вкладчики банка предложили и НБУ и Фонда гарантирования вкладов создание переходного банка и выкупа его крупными клиентами, как наименее затратный способ вывода учреждения с рынка. Вкладчики были готовы заморозить свои депозиты, ввести мораторий на выплату любых вкладов и со временем конвертировать свои депозиты в акции переходного банка.

«Очевидно, пассивы банка регулятор решил использовать по-другому, поэтому эту идею Нацбанк даже не рассматривал. Хотя благодаря переходному банку государство могло бы сэкономить средства Фонда, а люди не потеряли бы свои вклады», – указывает Гольдарб.

По утверждению «Публичного аудита», стресс-тесты Нацбанка можно ставить под сомнение, поскольку в них закладывался заниженный диапазон колебания гривны – от 11 до 12,5 гривень за доллар. Поэтому информация регулятора относительно устойчивости и уязвимости портфеля банков не является точной, но и она крайне пессимистична: почти 40% учреждений банковской системы нуждаются в увеличении капитала более чем на 100 млрд грн.

Напомним, наряду с массовой ликвидацией банков НБУ продолжает предоставлять средства рефинансирования – за 4 месяца 2015 года было роздано более 70 млрд грн.