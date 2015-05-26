Гривня на межбанке опустилась до 21,55 за доллар

Во вторник, 26 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,30/21,55 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Согласно сообщению, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,2297/23,5002 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4231/0,4281 грн/рубль.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,90/21,30 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 22,938/23,375 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,418/0,426 грн/рубль.