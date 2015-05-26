Украина сократила освоение капинвестиций на 15%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, при этом данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

Как сообщается, по итогам первого квартала наибольший объем освоенных капинвестиций приходится на Киев – 42,6%, или 19,062 млрд грн, Киевскую область – 8,2%, или 3,680 млрд грн, Днепропетровскую область – 8,2%, или 3,653 млрд грн, Львовскую область – 3,8%, или 1,704 млрд грн, Харьковскую область – 3,2%, или 1,425 млрд грн.

Рост капинвестиций в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Волынской области – на 66,6% до 1,399 млрд грн, г. Киев - на 31,7% до 19,062 млрд грн, Хмельницкой области – на 12,1% до 969,9 млн грн, Сумской области – на 9,8% до 613,2 млн грн, Черкасской области – на 4,7% до 615,3 млн грн.

В остальных областях зафиксировано снижение освоенных капинвестиций, в том числе наибольшее падение в Луганской области – на 94,1% до 207,1 млн грн, Донецкой области – на 70,9% до 1,398 млрд грн, Херсонской области – на 53,1% до 299,8 млн грн, Полтавской области – на 45,6% до 1,209 млн грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы – 37,030 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций – 30,643 млрд грн, или 68,5% общего объема.

Как сообщал УНИАН, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2014 году составил 204,062 млрд грн, что на 24,1% ниже показателя за 2013 год.