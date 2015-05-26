Убыток предприятий Украины вырос в 3 раза - до 386 миллиардов

Крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, за первый квартал 2015 года получили 385,935 млрд грн убытка до налогообложения, что в 3,1 раза больше убытка до налогообложения за аналогичный период прошлого года на уровне 124,629 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 21,6% - до 122,912 млрд грн.

Одновременно результат убыточных предприятий в первом квартале вырос в 2,3 раза - до 508,847 млрд грн.

Количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству в первом квартале снизилось на 2,7 п.п. – до 46,6%.

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Как сообщал УНИАН, убыток до налогообложения крупных и средних предприятий Украины, без учета банков и бюджетных учреждений, за 2014 год составил 408,169 млрд грн против 38,289 млрд грн прибыли годом ранее.

Банковская система Украины по итогам 2014 года получила 52,966 млрд грн убытков, в том числе 52 украинских банка из 163 работающих на начало этого года финучреждений завершили год с убытками.