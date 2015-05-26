Гривня на межбанке остановилась на 21,30 за доллар
18:31, 26 мая 2015Финансы
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Украинская валюта проигрывает американской на межбанке.
Гривня снова падает / Фото УНИАН
Во вторник, 26 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,95/21,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,8710/23,2490 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,414/0,421 грн/рубль.
Читайте такжеНБУ может признать проблемными не сообщившие о всех своих собственниках банкиПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,4235 грн/долл., к этому часу заключено 570 сделок на 426,68 млн долл.
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