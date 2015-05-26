Пенсионерам выплатили недополученные в апреле деньги

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) компенсировал неправильно удержанные по техническим причинам 15% с апрельских пенсий неработающих пенсионеров, сообщила пресс-служба ПФУ.

«Органы Пенсионного фонда на протяжении апреля обеспечили обработку заявлений граждан, которые были уволены с работы до 1 апреля, но своевременно не сообщили об этом факте органам фонда. Доплаты сумм пенсий в связи с увольнением были включены в платежные ведомости в мае», - говорится в сообщении.

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Ранее пресс-служба ПФУ сообщала, что 22 мая фонд завершил финансирование майских пенсий в сумме 20,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине действуют новые правила начисления и выплаты пенсий, предполагающие полное упразднение пенсий госслужащим-пенсионерам, продолжающим работать на государственной службе, а также сокращение пенсий на 15% для остальных работающих пенсионеров, чьи пенсии превышают 1453 грн. Эти правила не распространяются на инвалидов, участников боевых действий и участников АТО, а также семьи погибших военнослужащих.

В первый месяц выплаты пенсий по новым правилам ПФУ удержал 15% с пенсий 20 тыс. неработающих пенсионеров, объяснив это техническими проблемами в связи с несвоевременной подачей пенсионерами информации об увольнении.