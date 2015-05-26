Генпрокуратура предотвратила отчуждение акций банка Януковича-младшего

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о снятии ареста с принадлежащих сыну экс-президента акций «Всеукраинского банка развития», арестованных по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины в апреле 2014 года.

14 апреля 2015 года определением Апелляционного суда Киева была частична удовлетворена апелляционная жалоба уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и с целью восстановления финансового состояния банка путем его продажи, снят арест с принадлежащих подозреваемому Януковичу 100% акций указанного банка.

Однако, поскольку цель ареста (конфискация имущества обвиняемого по приговору суда и направление его в доход государства) не была достигнута, благодаря принципиальной позиции Генеральной прокуратуры и по ее поручению Государственной службой финансового мониторинга Украины были остановлены все операции с указанными акциями.

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В тот же день на основании ходатайства прокуратуры следственным судьей Печерского районного суда Киева на указанные акции повторно наложен арест.

Оценка действий судей Апелляционного суда города будет дана в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, начатом Генпрокуратурой по факту вынесения заведомо неправосудного постановления (ст. 375 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 27 ноября 2014 г. признал «Всеукраинский банк развития» неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию. Нацбанк объяснил свое решение применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

В свою очередь, группа компаний «МАКО», которая владеет банком и принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу, заявила, что банк является платежеспособным, а ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, в связи с чем группа намерена оспорить решение НБУ. Однако группа признала, что банк находится в сложной ситуации в результате утраты отделений в Крыму и на востоке Украины, а потому рассчитывал на поддержку регулятора.

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. За время пребывания президента Януковича при власти активы банка возросли почти в 13 раз.