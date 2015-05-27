На встрече G7 не будут говорить о дополнительной помощи Украине - СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на высокопоставленного представителя немецкого правительства.

По его словам, на встрече, которую считают "финансовым саммитом стран G7", вопрос об увеличении помощи Украине на повестке дня не стоит.

Россия, которая является одним из крупнейших кредиторов Украины и держит часть ее гособлигаций, на встрече в Дрездене представлена не будет. Следовательно, не стоит ожидать какого-либо прорыва в вопросе реструктуризации украинского внешнего долга.

Кроме того, по предварительным данным, среди участников встречи пока нет единства и в отношении уже согласованного пакета помощи Киеву объемом около $40 млрд.

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$17,5 млрд должен предоставить Украине Международный валютный фонд. Германия предоставила госгарантии под кредит в 500 млн евро. Еще $15 млрд должны высвободиться в результате реструктуризации долгов перед внешними кредиторами, с которыми украинское правительство сейчас ведет переговоры относительно условий реструктуризации.

Ранее министр финансов Украины Наталия Яресько выражала надежду на то, что Киев уже в июне сможет договориться с кредиторами об условиях реструктуризации украинского долга.

Впоследствии она признала, что переговоры о реструктуризации украинского госдолга с владельцами украинских долговых обязательств идут "сложнее, чем ожидалось".