Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2142.3472 (26 мая – 2113.3675)

100 EUR – 2340.7286 (26 мая – 2320.0548)

10 RUR – 4.2573 (26 мая – 4.2385)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,95/21,30 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,8710/23,2490 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,414/0,421 грн/рубль.