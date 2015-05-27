У Яценюка обнародовали постановление о выпуске евробондов под гарантии США

Кабинет министров Украины обнародовал постановление, оформляющее осуществленный накануне выпуск 5-летних еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долл. США под гарантии правительства США.

Согласно обнародованному в газете «Урядовий кур’єр» документу, процентный доход по ценным бумагам не может превышать 2,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 200 тыс. долл. и большую сумму, кратную 1 тыс. долл.

Согласно документу, выплата купона по выпущенным облигациям будет осуществляться 29 ноября и 29 мая, а срок их погашения – 29 мая 2020 года.

Постановление подписано премьер-министром Украины Арсением Яценюком 20 мая.

Как сообщили УНИАН участники рынка, Украине вчера удалось разместить облигации по ставке 1,847% с премией в 32 базисных пункта к аналогичным американским гособлигациям.

Как сообщал УНИАН, первый выпуск бондов на 1 млрд долл. под гарантии США Украина осуществила в мае прошлого года на 5 лет под гарантии США по ставке 1,844% годовых, что всего на 0,28% годовых выше аналогичных заимствований США, а подписка на эти облигации составила 3,4 млрд долл.

В конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. при условии проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора и улучшения делового климата.

В марте текущего года министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что Министерство финансов планирует осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл. под государственные гарантии правительства США в апреле-мае.