В России из-за кризиса портфель участия банков в предприятиях достиг рекорда

По итогам 2014 года портфель участия банков в российских предприятиях вырос со 114,7 млрд на 53% и достиг рекордного уровня — 175,7 млрд рублей: речь о переходе прав собственности на активы, заложенные по кредитам, пишут "Известия".

С начала года показатель почти не изменился и к 1 мая составил 173,9 млрд рублей. Кроме того, как следует из материалов Центробанка, существенно увеличилась активность по купле-продаже банковских активов: портфель российских банков в других банках-резидентах за 2014 год удвоился с 228,9 млрд до 503,4 млрд рублей (на 1 мая 504,7 млрд рублей). В «Опоре России» заявляют, что некоторые банки пользуются просрочками должников, чтобы устраивать рейдерские захваты.

В целом портфель участия российских банков в дочерних и зависимых компаниях составил на 1 мая 2015 года 1,43 трлн рублей. Предыдущий максимум был зафиксирован перед кризисом: 1,41 трлн рублей на 1 ноября 2014 года.

Читайте такжеНовый вызов для России: в регионах бастуют из-за падения уровня жизни"Причина столь большого роста участия российских банков в дочерних и зависимых акционерных обществах — стагнация и текущий экономический кризис, ведущие к разорению предприятий-заемщиков, к дефолтам и к переходу их в собственность банков-кредиторов, — комментирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Долговая собственность превращается в долевую".

По данным ЦБ, сейчас объем просроченной задолженности компаний перед российскими банками превышает 2 трлн рублей. По прогнозам зампреда Банка России Михаила Сухова, до конца 2015 года этот показатель увеличится на 900 млрд рублей.

"По нашим оценкам, доля участия банков в бизнесе будет увеличиваться и в 2015, и в 2016 годах. В 2015 году еще на 25–30%, и в 2016-м — еще на 15–20%. Если, конечно, мы не увидим каких-то драматических событий на валютном и сырьевом рынках", — отметил зампред Локо-банка Андрей Люшин.