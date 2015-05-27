Порошенко рассказал, как искоренить «схемы наживы» власти на бизнесе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации и Американской торговой палаты.

«Глава государства проинформировал представителей отечественного и иностранного бизнес-сообщества о практических шагах по имплементации реформ, направленных на обновление страны в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также назвал шаги, направленные на борьбу с коррупцией, и проведение судебной реформы», - сообщили в пресс-службе.

По словам Порошенко, в Украине необходимо изменить существенную часть судейского корпуса и сделать наказание судей неотвратимым. «В условиях демократии судебная и депутатская неприкосновенность нам не нужны», - цитирует пресс-служба Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что наряду с обновлением судебной системы в Украине пройдет обновление и фискальной службы. «Неотвратимым должно быть и искоренение старых схем наживы в налоговой сфере. 20 лет власть кормилась от налоговых ям. Все об этом знали и все говорили, что ничего нельзя сделать. Я уверен – можно. И это будет продемонстрировано», - сказал Порошенко, отметив, что обновление фискальных органов будет тесно связано с кадровыми изменениями в таможне и других органах на всех уровнях.

Также, согласно сообщению пресс-службы, глава государства положительно оценил работу Нацбанка по стабилизации финансового сектора.

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Справка УНИАН. Американская торговая палата в Украине и Европейская Бизнес Ассоциация являются наиболее влиятельными деловыми сообществами в Украине, объединяющими и представляющими интересы порядка тысячи крупнейших компаний – украинских и зарубежных, работающих в Украине.