Абромавичус ожидает закона о госсзакупках в июне – без него не будет денег от ЕС

Об этом он заявил на презентации реформы госзакупок в Киеве. «Мы подготовили законопроект о госзакупках. Ожидаем, что уже на следующей пленарной сессии он будет принят Верховной Радой. В принципе это довольно сжатые сроки, очень амбициозные и очень оптимистичные. Но эта реформа поддерживается обществом, органами государственной власти, Евросоюзом», - сказал министр.

Также Абромавичус отметил, что в рамках пилотного проекта электронных госзакупок правительству удалось достичь значительной экономии. «Уже сейчас мы экономим 12-20% на каждом тендере, участвующем в пилотном проекте», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Глава делегации ЕС по вопросам госзакупок Жан-Ив Мюйй сказал на пресс-конференции в Киеве, что внедрение системы государственных закупок на электронных платформах является одним из условий предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза.

«Внедрение системы электронных государственных закупок будет одним из условий предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи, пакет которой одобрен Евросоюзом», - сказал Мюйй.

При этом он подчеркнул, что Украине не следует переоценивать роль электронных госзакупок. В частности, критерий самой низкой цены как одна из целей внедрения системы госзакупок в Украине не является единственно достаточным с точки зрения законодательства ЕС. По словам Мюйя, электронные госзакупки должны решить вопрос прозрачности самой процедуры проведения тендеров и привлечения как можно большего количества участников торгов.

Читайте такжеУкраина получит первые €600 миллионов от Евросоюза во второй половине июня

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли подготовило дерегуляционный законопроект о государственных закупках. Согласно законопроекту, порог применения полной бюрократической процедуры закупок товаров и услуг будет увеличен в два раза - до 200 тыс. грн, а работ - до 1,2 млн грн с действующего ранее порога в 1 млн грн. При этом допороговые закупки будут проводиться в электронном формате.

Кроме того, действие законопроекта не будет распространяться на услуги международных финансовых организаций, участником которых является Украина, что упростит их деятельность и ускорит реализацию проектов. Также документ предусматривает кардинальное уменьшение мониторинга госзакупок, который будет включать лишь проверку соответствия годовому плану закупок, обязательному к публикации на сайте уполномоченного органа, а также проверку необходимой документации, список которой значительно уменьшится.