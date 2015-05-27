Гривня укрепилась на межбанке до 21,10 за доллар

В среду, 27 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,90/21,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,92/23,20 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4100/0,4150 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,0418 грн/долл., к этому часу заключена 41 сделка на сумму 17,10 млн долл.