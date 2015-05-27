Доллар в России из-за большого спроса на валюту вырос выше 51 рубля

Доллар в среду торгуется выше отметки 51 рубль впервые с 12 мая на фоне спекулятивного валютного спроса параллельно покупкам валюты центробанком и в русле мировых тенденций при снижении активности экспортеров после прохождения пика налогового периода, пишет Рейтер.

"На фоне сокращения предложения иностранной валюты со стороны компаний-экспортеров участники рынка проявляют больший интерес к покупке доллара против рубля, особенно учитывая сбалансированное позиционирование рынка в настоящий момент", - говорится в аналитическом обзоре банка ВТБ Капитал.

Утром экспортеры были заметны, и их продажи валюты позволили рублю отправить доллар на сессионное дно 50,72, но далее ситуация изменилась не в пользу рубля.

Читайте такжеРубль падает из-за планов Банка России увеличить покупку валютыК 12.10 по киевскому времени котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были уже на уровне 51,30, на две трети процента выше по сравнению с предыдущим закрытием.

Евро к этому времени торговался вблизи 56,04, на 1,1 процента выше закрытия вторника.

Пик уплаты налогов был в понедельник (НДПИ, НДС и акцизы), остался налог на прибыль, расчеты по которому завершатся 28 мая. Корпорациям до конца четверга надо уплатить, по разным оценкам аналитиков, 80-150 миллиардов рублей.