Кабмин для получения денег от ЕС должен уже в сентябре подготовить проект бюджета-2016
ЕС требует ограничить количество поправок к госбюджету.
Украина получит кредитную помощь ЕС в размере 1,8 млрд евро только при условии выполнения ряда реформ.
Как пишет ЕвроПравда, об этом говорится в тексте меморандума, подписанном на прошлой неделе в Риге.
Как следует из документа, первые 600 млн евро помощи будут выделены без дополнительной проверки.
Что касается последних двух траншей, то для их получения украинская власть должна продемонстрировать успех в реализации ряда реформ.
В частности, украинская власть обязалась внести проект госбюджета на 2016 год в Верховную раду в середине сентября, после чего опубликовать его в интернете.
Также для повышения бюджетной стабильности ЕС требует ограничить количество поправок к госбюджету.
Кроме того, в тексте документа содержится требование об обязательной публикации условий и хода всех госзакупок, а также введение системы электронных торгов.
Читайте такжеУкраина получила первые 100 млн евро помощи от ЕСВ то же время, как отмечается в меморандуме, правительство обязалось снизить объем задолженности по невозвращенному НДС, не используя при этом НДС-облигации.
И, наконец, ЕС настаивает на радикальной реформе госслужбы.
Вместе с тем, документ предусматривает, что начиная с июня украинская власть должна ежемесячно предоставлять Еврокомиссии данные о макроэкономической ситуации, об объеме ресурсов и задолженностей, а также о ходе реализации каждой из указанных в меморандуме реформ.