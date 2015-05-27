Кабмин поддержал законопроект о реформе госзакупок

Кабинет министров Украины поддержал дерегуляционный законопроект о государственных закупках.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.

Читайте такжеКабмин для получения денег от ЕС должен уже в сентябре подготовить проект бюджета-2016«Кабмин поддержал законопроект о госзакупках. Больше конкурентности, прозрачности, меньше коррупции, экономия средств», - написал он.