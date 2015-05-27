Кабмин поддержал законопроект о реформе госзакупок
14:41, 27 мая 2015Финансы
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Абромавичус обещает больше конкурентности, прозрачности, меньше коррупции, экономию средств.
Правительство меняет систему госзакупок / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины поддержал дерегуляционный законопроект о государственных закупках.
Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.
Читайте такжеКабмин для получения денег от ЕС должен уже в сентябре подготовить проект бюджета-2016«Кабмин поддержал законопроект о госзакупках. Больше конкурентности, прозрачности, меньше коррупции, экономия средств», - написал он.
Кабмин поддержал законопроект про Гос Закупки.Больше конкурентности, прозрачности, меньше коррупции, экономия средств pic.twitter.com/tkLUifbrA5
— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 27 Травень 2015
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