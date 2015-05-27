Forbes рассказал о деньгах ВЭБа, вложенных в предвыборную кампанию Тимошенко

Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из российских госбанков, сообщает российский РБК.

По данным источника, Внешэкономбанк заплатил примерно $1 млрд за контрольный пакет одного из крупнейших металлургических холдингов Украины – "Индустриального союза Донбасса" (ИСД).

Сделка по продаже 50% плюс 2 акции ИСД группе российских инвесторов во главе с бывшим совладельцем Evraz Group Александром Катуниным состоялась в январе 2010 года. Ее детали не раскрывались, было лишь известно, что ВЭБ выступил в качестве финансирующей стороны.

Как рассказывает собеседник издания, перед выборами в Украине Владимир Путин и Юлия Тимошенко осенью 2009 года встретились в Ялте; предположительно, в этот период и была достигнута договоренность о продаже контрольного пакета в ИСД.

"Встреча (тогдашних) премьеров прошла накануне президентских выборов на Украине, а Путин поддерживал Тимошенко. Частью этой поддержки были соглашения по газу и получение ВЭБом контроля в ИСД", - сообщил Forbes источник, близкий к руководству одного из российских госбанков.

Об этой сделке ранее много писали украинские СМИ, оценивая сделку в $1,2 млрд (из них на кампанию Тимошенко, по их данным, ушло $400 млн).

В частности, УНИАН отмечал возможность непосредственного участия в сделке Владимира Путина (в 2010 году он был председателем наблюдательного совета ВЭБа) и Тимошенко: «Продажа таких крупных активов в основной отрасли государства просто не могла состояться без ведома главы правительства».

Незадолго до совершения сделки Фонд национального благосостояния (РФ) внепланово разместил на депозите в ВЭБе $2 млрд, отмечает Forbes. Аналитики оценивали сумму, уплаченную российскими инвесторами за контрольный пакет ИСД, примерно во столько же.

Совладельцами ИСД в настоящее время являются бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан (владеют долями по 24,99%), пишет Forbes, опираясь на данные системы раскрытия информации СПАРК и кипрских реестров.

Тарута и еще один экс-акционер холдинга, бывший заместитель губернатора Донецкой области Виталий Гайдук (владел 38,7%) в период совершения сделки были советниками Тимошенко "и могли занять высокие посты в правительстве в случае ее победы", отмечает Forbes.

Сама Тимошенко отказалась комментировать возможность финансирования ее кампании ВЭБом. "Юлия Владимировна не общается с российскими СМИ, пока наши страны находятся в состоянии войны", - заявила ее представитель Марина Сорока.

Тарута отрицает использование денег от продажи ИСД в политических целях. "Тимошенко о сделке ничего не знала, мы никого не ставили в известность. Только в декабре 2009 года мы проинформировали о ней наших кредиторов", - утверждает он.

По словам Таруты, победа Януковича могла создать сложности владельцам ИСД: "Мы понимали, что нам нужно было защититься от Януковича, российские партнеры могли обеспечить нам эту защиту".

По данным источников Forbes, ВЭБ планирует увеличить долю в ИСД через приобретение доли Мкртчана, чтобы иметь возможность снизить влияние Таруты.

Всего в украинскую металлургию ВЭБ вложил около $8 млрд (эту цифру в 2013 году озвучивал глава ВЭБа Владимир Дмитриев).

Кроме $1–2 млрд, которые, по разным данным, были потрачены на покупку ИСД, банк потратил 850 млн на приобретение акций "Запорожстали" (основной акционер – бизнесмен Ринат Ахметов).

На покрытие долгов входящих в ИСД предприятий ушло $1,4 млрд, еще $500 млн – на краткосрочные задолженности, $2,6 млрд – на финансирование текущих обязательств. Выкуп долгов холдинга обошелся ВЭБу в $1 млрд.

Убыточной для ВЭБа оказалась инвестиция в Проинвестбанк, 75% акций которого госкорпорация приобрела в 2008 году за $250 млн.

Представитель Тимошенко Марина Сорока заявила "Украинской правде", что такой публикации в "Форбсе" нет и российское РБК написало неправду. Но агентство УНИАН, ознакомившись с pdf-версией журнала за июнь 2015 года, нашло соответствующую статью. Эта статья называется "Небоевые потери" авторства Елены Зубовой, Игоря Попова и Орхана Джемаля.