Фонд гарантирования начал ликвидацию «Имэксбанка»
Процедура ликвидации продлится до 26 мая 2016 года.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 27 мая начал процедуру ликвидации «Имэксбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, сообщается на сайте фонда.
По информации фонда, процедура ликвидации продлится 1 год - до 26 мая 2016 года включительно, ликвидатором банка назначен Юрий Северин.
Фонд сообщил, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете «Голос Украины».
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования продлил срок временной администрации в неплатежеспособном «Имэксбанке» на 1 месяц – до 26 мая включительно.
Временная администрация введена в «Имэксбанк» 27 января на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.
Читайте такжеФонд гарантирования пока не нашел инвесторов для неплатежеспособного «Имэксбанка»Нацбанк объяснил решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных нарушениями банковского законодательства и непринятием акционерами банка мер для их устранения. Кроме того, регулятор обнаружил операции по досрочному возврату инвесторам средств, привлеченных на условиях субординированного долга, проведенные банком вопреки запрету НБУ.
В 2014 году Национальный банк выдал «Имэксбанку» кредиты на 795 млн грн, в том числе последний кредит был выдан незадолго до введения временной администрации, в декабре прошлого года.
Справка УНИАН. «Имэксбанк» (Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. В июле 2014 года основной акционер банка, народный депутат и член парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Леонид Климов, снизил свое участие в уставном капитале банка до 36,7917% с 41,0608%.