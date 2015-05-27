Фонд гарантирования начал ликвидацию «Имэксбанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 27 мая начал процедуру ликвидации «Имэксбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, процедура ликвидации продлится 1 год - до 26 мая 2016 года включительно, ликвидатором банка назначен Юрий Северин.

Фонд сообщил, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования продлил срок временной администрации в неплатежеспособном «Имэксбанке» на 1 месяц – до 26 мая включительно.

Временная администрация введена в «Имэксбанк» 27 января на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Читайте такжеФонд гарантирования пока не нашел инвесторов для неплатежеспособного «Имэксбанка»Нацбанк объяснил решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных нарушениями банковского законодательства и непринятием акционерами банка мер для их устранения. Кроме того, регулятор обнаружил операции по досрочному возврату инвесторам средств, привлеченных на условиях субординированного долга, проведенные банком вопреки запрету НБУ.

В 2014 году Национальный банк выдал «Имэксбанку» кредиты на 795 млн грн, в том числе последний кредит был выдан незадолго до введения временной администрации, в декабре прошлого года.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. В июле 2014 года основной акционер банка, народный депутат и член парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Леонид Климов, снизил свое участие в уставном капитале банка до 36,7917% с 41,0608%.