Яценюк приказал убрать "чиновничьи руки" из системы госзакупок

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в среду, 27 мая, поручил министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу и главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву разработать общую позицию по либерализации контроля государственных закупок и устранению вмешательства чиновников в бизнес-процессы.

«Я считаю, что главе Антимонопольного комитета, так же, как и вам (Абромавичусу – УНИАН) нужно уделить большое внимание кадровому составу именно тех департаментов, которые отвечают за госзакупки. Максимальные электронные закупки. Руки убирать чиновничьи оттуда», – сказал премьер.

Также Яценюк поручил главе Минэкономразвития заручиться поддержкой парламента перед рассмотрением дерегуляционного закона о госзакупках.

Читайте такжеКабмин поддержал законопроект о реформе госзакупок«Нужно также получить поддержку парламента в этом вопросе. Поэтому вам нужно будет с ними работать и объяснять необходимость неотложного принятие изменений в закон о госзакупках», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 мая поддержал дерегуляционный законопроект о государственных закупках.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус надеется на принятие дерегуляционного законопроекта о государственных закупках на следующей пленарной сессии в июне.