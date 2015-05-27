Миссия МВФ уедет из Украины в конце этой недели

Оценочная миссия ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда, которая работает в Киеве с 12 мая, покинет Украину до конца недели, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы с ними уже две недели работаем, и они планируют уехать в конце месяца – 29 или 30», - сказала она.

При этом Яресько отметила, что дата заседания Совета директоров Фонда, который должен рассмотреть доклад оценочной миссии, пока не определена. «У нас есть пока набор предварительных мер, которые мы должны выполнить до того, как они назначат дату заседания», - сказала министр.

Читайте такжеКабмин хочет в ближайшее время провести прямые переговоры с кредиторамиКак сообщал УНИАН, 12 мая в Украину прибыла миссия МВФ, которая, как ожидается, сформирует доклад об экономическом положении Украины и выполнении страной Меморандума о сотрудничестве в части финансовой стабилизации и проведения переговоров о реструктуризации части госдолга. Доклад будет представлен на заседании Совета директоров МВФ, который в свою очередь примет решение относительно выделения нашей стране второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл.

Первый транш Украина получила сразу после одобрения программы - в марте. Его размер составил 5 млрд долл. Заседание Совета состоится ориентировочно в конце июня.