Гривня на межбанке опустилась до 21,20 за доллар

В среду, 27 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,95/21,20, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,73/23,00, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4050/0,4100.

Читайте такжеУкраинцы за месяц продали валюты на $205 миллионов больше, чем купилиПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0413 грн/долл., к этому часу заключено 534 сделки на 396,59 млн долл.

Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня днем поднималась до 21,10 за доллар.