Госдолг Украины за месяц вырос на 2,3 миллиарда долларов

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 апреля 2015 года составила 67,347 млрд долл., что на 2,322 млрд долл., или на 3,6%, больше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в апреле снизилась на 107 млрд грн, или на 7%, - до 1,417 трлн грн.

Читайте такжеКабмин хочет в ближайшее время провести прямые переговоры с кредиторамиС начала года государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 2,447 млрд долл., или на 3,5%, в то время как в гривневом эквиваленте показатель вырос на 316 млрд грн, или на 28,7%.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в марте вырос на 6,906 млрд долл., или на 11,88%, - до 65,025 млрд долл., в гривневом эквиваленте – снизился на 90 млрд грн, или на 5,58%, до 1,524 трлн грн.