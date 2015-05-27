Экономисты ухудшают прогнозы и допускают падение ВВП России за месяц на 4,3%

Если на прошлой неделе замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев сообщил, что ВВП России в апреле мог сократиться в годовом исчислении сразу на 4%, то, по расчетам экспертов ВЭБа, падение составило сразу 4,3%, пишет РБК.

Таким образом, ВВП России сокращается на протяжении всех первых четырех месяцев 2015 года. При этом в апреле его падение заметно ускорилось — еще в марте темпы не превышали 3,3%. По сравнению с мартом 2015 года объем апрельского ВВП сократился на 0,6%, что в полтора раза превышает темпы падения предыдущего месяца. В целом за январь-апрель 2015 года ВВП России, по подсчетам ВЭБа, сократился на 2,5%.

Ускорение спада ВВП в ВЭБе объясняют ухудшением показателей промышленности, транспорта и финансового сектора, а также негативной динамикой экспортных пошлин, которая поддерживала ВВП в первые месяцы года.

Читайте такжеМВФ ждет падения ВВП России на 3,4% в этом году «Усиление спада в апреле указывает на то, что нижняя точка кризиса еще не пройдена», — приводятся в индексе ВЭБа слова главного экономиста Внешэкономбанка, бывшего замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача.

По его словам, главную проблему для экономики сейчас представляет сокращение потребительских расходов россиян, вынужденных затягивать пояса в связи с падением доходов и реальной заработной платы. Однако сокращение потребительских расхо​​дов не единственный негативный фактор.

«Если в первом квартале мы наблюдали существенный рост бюджетных расходов, и прежде всего расходов на оборону, то в апреле динамика этих расходов стала негативной. Судя по всему, это стало одним из факторов снижения выпуска машиностроительных производств. Также исчерпывается положительный эффект, связанный со всплеском экспорта нефти и нефтепродуктов в первые месяцы года. Отток капитала из частного сектора также ускорился и составил около $12 млрд против $8 млрд в марте. Эти тенденции указывают на возрастание рисков ускорения спада инвестиц​ионной активности в ближайшие месяцы», — отмечает Клепач.