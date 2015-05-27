Нацбанк повысил курс гривни почти на 40 копеек

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2104.1285 (27 мая – 2142.3472);

100 евро – 2285.7148 (27 мая – 2340.7286);

10 российских рублей – 4.1243 (27 мая – 4.2573).

Читайте такжеНацбанк объявил о стабилизации валютного рынка и настроился на снижение инфляцииКак сообщал УНИАН, гривня сегодня закрыла межбанк на уровне 21,20 за доллар. Таким образом, украинская валюта снизилась по сравнению с дневными уровнями (21,10), но выросла по сравнению со вчерашним закрытием (21,30).