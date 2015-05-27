СБУ вернула все изъятые при обыске в UniCredit Bank документы

Об этом банк сообщил на официальном сайте со ссылкой на заявление первого заместителя главы правления банка Тамары Савощенко.

«СБУ решила вернуть все изъятые в банке документы. UniCredit Bank доволен таким решением СБУ и считает инцидент исчерпанным», - говорится в сообщении.

Банк подчеркивает, что всегда готов по требованию властей предоставить в установленные сроки всю информацию, необходимую для расследования.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины 25 мая провела обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве на предмет возможного финансирования терроризма клиентами банка.

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По информации СБУ, обыск проводился в рамках расследования дела по факту финансирования терроризма, и процессуальные действия проводятся для прекращения возможного финансирования террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» против юридических и физических лиц, которые использовали счета банка для террористической деятельности.

26 мая Национальный банк Украины, комментируя обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве с участием Службы безопасности, сообщил, что банк работает в штатном режиме, является стабильно работающим банком Украины и выполняет все нормативы и обязательства.