СБУ вернула все изъятые при обыске в UniCredit Bank документы
Служба безопасности Украины вернула все документы, изъятые в UniCredit Bank в процессе обыска помещений 25 мая.
Об этом банк сообщил на официальном сайте со ссылкой на заявление первого заместителя главы правления банка Тамары Савощенко.
«СБУ решила вернуть все изъятые в банке документы. UniCredit Bank доволен таким решением СБУ и считает инцидент исчерпанным», - говорится в сообщении.
Банк подчеркивает, что всегда готов по требованию властей предоставить в установленные сроки всю информацию, необходимую для расследования.
Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины 25 мая провела обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве на предмет возможного финансирования терроризма клиентами банка.
Читайте такжеНацбанк: Служба безопасности не имеет претензий к работе UniCredit Bank
По информации СБУ, обыск проводился в рамках расследования дела по факту финансирования терроризма, и процессуальные действия проводятся для прекращения возможного финансирования террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» против юридических и физических лиц, которые использовали счета банка для террористической деятельности.
26 мая Национальный банк Украины, комментируя обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве с участием Службы безопасности, сообщил, что банк работает в штатном режиме, является стабильно работающим банком Украины и выполняет все нормативы и обязательства.