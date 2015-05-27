Украина может получить от США кредитных гарантий еще на $1 миллиард до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Вашингтоне во время выступления в Институте Брукингса (Трансляция выступления осуществлялась на сайте института - УНИАН).

В частности, вице-президент США отметил, что по мере того, как украинская власть будет сохранять преданность проведению реформ, к тому времени Соединенные Штаты будут поддерживать Украину.

При этом он напомнил, что в прошлом году его страна приняла решение о предоставлении Украине кредитных гарантий на сумму в 1 млрд долларов.

"Также на один миллиард долларов кредитных гарантий было подписано соглашение в этом месяце, и потенциальная возможность по еще одному миллиарду сохраняется в конце этого года, если Украина продолжит двигаться по пути реформ", - сказал Байден.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая правительство Украины подписало соглашение с правительством США о получении нашей страной кредитных гарантий на 1 млрд долл.

В конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов объемом 2 млрд долл.

Министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий для 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшение делового климата.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом по отношению к Украине. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 году Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.