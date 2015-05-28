Moody's прогнозирует падение ВВП России в этом году на 3%

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует сокращение экономики России на 3,0 процента в текущем году и нулевой рост в 2016 году.

Как пишет Рейтер, об этом говорится в отчете Moody's.

Агентство ожидает, что российский ВВП продолжит сокращаться во втором и третьем кварталах 2015 года на фоне уменьшения бюджетных стимулов после падения на 1,9 процента в первом квартале.

Российское министерство экономики прогнозирует сокращение ВВП в 2015 году на 2,8 процента, опрошенные Рейтер аналитики - на 4,1 процента.

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Moody's считает, что среднесрочный прогноз роста экономики РФ омрачен слабыми инвестиционными перспективами, которые ухудшены санкциями в отношении компаний нефтегазового сектора.

Прогноз изменения рейтингов России, находящихся сейчас на уровне "Ва1", учитывает необычно высокую неопределенность прогнозов в отношении экономики и госдолга, сообщило Moody's. Прогноз изменения рейтингов - негативный.