Экономика России впадает в долгосрочный негативный тренд - глава Сбербанка РФ

Глава Сбербанка России Герман Греф не видит источников роста, чтобы переломить тренд падения российской экономики. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

«У меня пока оптимистичного прогноза нет, хотя такого резкого обвала, как ожидали, и не случилось. 2015–2016 годы будут не самыми простыми для экономики в целом и для банковского сектора в частности. Спорить о глубине падения — бессмысленное занятие. На 4% или на 3% — не так принципиально. Важно другое: мы впадаем в долгосрочный негативный тренд», — считает глава Сбербанка.

Он также сказал, что не видит источников роста, которые позволили бы из этого тренда выйти. "Если не считать надежды, что опять вырастут цены на нефть и все будет как прежде. Но даже если вырастут цены на нефть, проблемы не решатся. И в 2013 г., когда были совсем другие цены на нефть, радостной картинки мы не видели", - сказал он.

Читайте такжеВ России начался взрывной рост социальных дефолтов По его данным, по итогам апреля зафиксировано фронтальное падение макропоказателей: падение розничных продаж до 9,8% в годовом выражении, инвестиций — до 4,8%, промышленности — до 4,5%, ВВП — до 4% в годовом выражении. Дефицит федерального бюджета достиг 4,4% ВВП, а банковский сектор снова вышел в минус.

Он также пояснил, что текущий эффект достигнут за счет накопленных инвестиций и резервов, однако падение спроса, падение реальных доходов населения и государства говорят о том, что в ближайшие два года ситуация вряд ли резко изменится.