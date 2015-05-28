Фонд гарантирования объявил аукцион по продаже недвижимости «Брокбизнесбанка» Курченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил аукцион по продаже активов на балансе ликвидируемого «Брокбизнесбанка», ранее принадлежавшего владельцу группы компаний ВЕТЭК Сергею Курченко.

По информации на странице фонда в социальной сети Facebook, продажа активов состоится на электронной торговой площадке Украинской универсальной биржи.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" оголошує аукціон з продажу... Posted by Фонд гарантування вкладів фізичних осіб on 28 травня 2015 р.

Фонд гарантирования вкладов анонсировал предстоящую продажу недвижимости «Брокбизнесбанка» 20 мая.

По информации фонда, на этот банк и банк «Форум», ранее принадлежавший народному депутату Вадиму Новинскому, приходится самый крупный сегмент недвижимости среди неплатежеспособных банков.

Фонд сообщал, что постарается сделать продажу активов максимально открытой, прозрачной и удобной для потребителей.

Участвовать в аукционах могут все желающие, а перечень активов к продаже доступен на сайте фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 года на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

С 3 марта прошлого года в банке работала временная администрация.

В мае этого года фонд продлил срок ликвидации «Брокбизнесбанка» до 10 июня 2016 года включительно.

«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.