Гривня на межбанке осталась на вчерашнем уровне - 21,20 за доллар

В четверг, 28 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,95/21,20, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,92/23,20, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4100/0,4150.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,1394 грн/долл., к этому часу заключено 56 сделок на сумму 33,17 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,95/21,20.