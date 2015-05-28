Доходы госбюджета превысили расходы на 8,2 миллиарда гривень

Государственный бюджет Украины по итогам января-апреля 2015 года сведен с профицитом 8,201 млрд грн против дефицита в 6,930 млрд грн за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 18,493 млрд грн против 2,858 млрд грн дефицита годом ранее.

Доходы госбюджета в январе-апреле составили 162,646 млрд грн, что на 42,091 млрд грн, или на 34,9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В сопоставимых условиях, без учета поступлений от продажи 3G лицензий, поступления выросли на 33,321 млрд грн, или на 27,6%.

В сводный бюджет за этот период поступило 198,409 млрд грн доходов, что на 46,359 млрд грн, или на 30,5%, больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Кассовые расходы госбюджета составили 153,306 млрд грн, что на 20,4%, или на 26,021 млрд грн, больше соответствующего показателя 2014 года.

Расходы сводного бюджета составили 178,760 млрд грн, что на 15,5%, или на 24,042 млрд грн, больше показателя за 4 месяца 2014 года.

Также сообщается, что от приватизации госимущества за январь-апрель в госбюджет поступило 113,6 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины по итогам первого квартала 2015 года сведен с профицитом 3,6 млрд грн, в то время как сводный бюджет за этот период сведен с дефицитом в размере 272 млн грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.

Фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС, составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.