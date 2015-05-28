В Украине с 1 июня отменяют спецпенсии - Розенко

Согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» от 2 марта 2015 года Пенсионный фонд с 1 июня 2015 года прекращает назначение спецпенсий депутатам, министрам, судьям, прокурорам, таможенникам, налоговикам и другим чиновникам.

Как сообщается на официальном сайте Минсоцполитики, об этом в эфире телеканала «24» заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Затянуть с отменой спецпенсий ни у кого не получится. Это принципиальная моя позиция, как министра социальной политики, и правительства в целом», - сказал он.

Розенко напомнил, что Закон Украины, принятый Верховной Радой в марте, предусматривал, что правительство до 1 мая должно внести соответствующий пакет законов о пенсионной реформе, и если парламент до 1 июня не примет этот закон, то система спецпенсий в Украине перестает существовать. «Мы выполнили норму Закона и до 1 мая внесли на рассмотрение Верховной Рады системную пенсионную реформу, которую парламент, к сожалению, до сих пор не рассмотрел и не принял», - отметил глава Минсоцполитики.

«Поэтому с 1 июня 2015 года Пенсионный фонд Украины прекращает назначать пенсии по специальным законам. С июня все пенсии народным депутатам, министрам, судьям, прокурорам, таможенникам, налоговикам и другим чиновникам будут назначаться в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, как всем обычным людям», - подчеркнул министр, отметив, что эта норма не касается ученых и военнослужащих.

«Мы выполним эту норму закона с большим удовольствием. Это наша принципиальная позиция. Компромиссов относительно дальнейшего существования позорной системы ВИП-пенсий не будет», - отметил Розенко.

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Как сообщал УНИАН, в марте Верховная Рада обязала Кабмин подготовить и подать до 1 мая на рассмотрение парламента проект закона о назначении всех пенсий, в том числе специальных (кроме пенсий военнослужащих и научных работников), на общих основаниях.

Кабмин выполнил свои обязательства и 30 апреля внес в парламент необходимые законопроекты по пенсионной реформе.

Ранее министр соцполитики Павел Розенко заявлял, что новая пенсионная реформа предусматривает полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования.

В Украине насчитываются порядка 13,5 млн пенсионеров. В середине марта в Украине вступил в силу закон о сокращении пенсий работающим пенсионерам, чьи пенсии превышают 1453 грн, на 15%, а также о временном упразднении спецпенсий для работающих пенсионеров.