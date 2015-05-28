Нацбанк во избежание роста инфляции сохраняет учетную ставку на уровне 30%

Комитет по монетарной политике Национального банка Украины, учитывая рецессивные процессы в экономике страны, считает целесообразным сохранение учетной ставки на уровне 30%.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на очередное заседание Комитета 27-28 мая.

«Члены комитета пришли к согласию относительно целесообразности сохранения учетной ставки на уровне 30%», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, члены комитета отметили закрепление положительных тенденций на денежно-кредитном рынке, а также постепенное восстановление доверия населения к банковской системе.

В то же время, комитет отметил существенное ускорение потребительской инфляции и продолжение рецессивных процессов в экономике Украины, сопровождающееся снижением индекса выпуска базовых отраслей.

«При такой макроэкономической ситуации, по общему мнению членов комитета, основным вкладом монетарной политики в восстановление экономики должна стать нормализация функционирования денежно-кредитного рынка, в частности, его валютного сегмента. Такая макрофинансовая стабилизация будет способствовать восстановлению эффективной монетарной трансмиссии и предоставит возможность кредитной поддержки процессов роста банковской системы в случае смягчения монетарной политики в дальнейшем», - отмечается в сообщении.

Члены комитета отметили, что во время проведения монетарной политики НБУ должен применять имеющиеся инструменты не в ответ на текущую инфляцию, а учитывая ее прогнозную динамику, учитывая инфляционные ожидания населения и бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - до 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых, и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 грн/долл., где удерживается в течение последних полутора месяцев.