Нацбанк назвал лучшую монету года (фото)

Конкурсная комиссия по результатам тайного голосования определила победителем в номинации «Лучшая монета года» памятную серебряную монету номиналом 50 грн «200-летие со дня рождения Т. Г. Шевченко», сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в номинации «Уникальное идейное решение» победителем стала серебряная монета номиналом 20 грн и монета из нейзильбера номиналом 5 грн «70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков».

В номинации «Лучшее художественное решение» победителем признана серебряная монета номиналом 10 грн и монета их нейзильбера номиналом 2 грн «Цикламен косский (Кузнецова)».

«2015 год является знаковым для украинской нумизматики, ведь 20 лет назад, 7 мая 1995 года, была введена в обращение первая юбилейная монета, посвященная 50-летию Победы в Великой отечественной войне», - приводятся в сообщении слова заместителя главы НБУ Якова Смолия.

По его словам, за 20 лет Нацбанк ввел в обращение 650 видов памятных монет. «Это значительный сегмент нумизматического мира, границы которого с каждым годом расширяются. Имея не такой уж и большой опыт в нумизматической сфере (некоторые европейские монетные дворы имеют многовековую историю), украинское монетное искусство заняло видное место в мировом сообществе, заслужило соответствующее признание отечественных и зарубежных коллекционеров», - добавил Смолий.

Также он сообщил, что в 2014 году НБУ ввел в обращение 43 вида (35 наименований) памятных монет, в том числе 16 серебряных, 10 биметаллических и 17 монет из нейзильбера общим тиражом около 700,5 тыс. штук.

Справка УНИАН. В 2015 году Национальный банк Украины выпустил в обращение памятные монеты номиналом 5 грн «Небесная сотня», «Революция достоинства», «Евромайдан», «Киевский фуникулер», «70 лет Победы. 1945-2015», «150 лет Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова», а также номиналом 2 грн «150 лет Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова», «120 лет Харьковскому зоопарку», «Яков Гниздовский», «Михаил Вербицкий», «Рыбки», «Галшка Гулевичевна», «Водолейчик».

Реализация монет осуществляется через учреждения «Ощадбанка», банков «Финансы и кредит», «Хрещатик», «Окси Банк» и территориальные управления НБУ.