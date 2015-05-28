Кабмин одолжил на внутреннем рынке 1,5 миллиарда для Фонда гарантирования

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно данным Минфина, выпуск облигаций проведен в рамках постановления Кабмина от 4 апреля и госбюджета на 2015 год.

Всего за январь-апрель правительство провело целевые выпуски ОВГЗ на общую сумму 30,804 млрд грн, в том числе 26,100 млрд грн для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» в рамках постановления от 23 января и 3,204 млрд грн для докапитализации государственного «Укргазбанка» согласно постановлению от 18 марта.

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Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 мая составил 18,2 млрд грн, что на 13% больше показателя на 1 апреля.

По состоянию на 1 мая фонд продолжает ликвидацию 33 банков, признанных неплатежеспособными в 2012-2014 годах, а также продолжает выведение с рынка трех банков путем отчуждения части их активов и обязательств в пользу принимающего банка и осуществление временной администрации в шести банках и в банке «Киев» с целью его присоединения к «Укргазбанку».

Закон о государственном бюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа на 31,5 млрд грн для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины», а также на 36,5 млрд грн для докапитализации банков и на 20 млрд грн - для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.