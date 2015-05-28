Украина и Швейцария договариваются об отмене двойного налогообложения

Глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько в среду, 27 мая, обсудила с послом Швейцарии в Украине Кристианом Шененбергером подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Украиной.

«Вечером вместе с моим заместителем Еленой Макеевой имела честь встретиться с послом Швейцарии Кристианом Шененбергером, с которым говорили, среди прочего, о подготовке Соглашения об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Украиной», – написала Яресько на своей странице в сети Facebook.

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Справка УНИАН. Налоговым кодексом установлен порядок применения международного договора Украины об избежании двойного налогообложения относительно полного или частичного освобождения от налогообложения доходов нерезидентов с источником их происхождения из Украины.

Согласно данным ГФС по состоянию на начало текущего года у Украины заключены соглашения об избежании двойного налогообложения с 70 странами мира.