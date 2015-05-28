Порошенко разрешил Кабмину вводить мораторий на выплату внешних долгов

Как сообщается на сайте парламента, закон возвращен с подписью от президента 28 мая.

Кроме того, в этот же день Порошенко подписал также и закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием Закона "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом" (№2899).

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия решения 1 июля 2016 года.

Премьер-министр Арсений Яценюк тогда объяснял, что речь идет об обязательствах только относительно частных кредиторов. "Речь не идет о государственных банках, которые выплачивают обязательства. Кроме того, эта операция не имеет никакого влияния ни на украинские банки, ни на валютно-обменный курс, а наоборот, окажет положительное влияние, потому что после этой операции долги Украины будут меньше, а следовательно, доверие кредиторов и инвесторов будет выше, потому что экономика будет здоровой", - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк кредиторам: наши дети и внуки не должны платить по долгам ЯнуковичаПри этом он обратился к кредиторам с предложением прислушаться к предложению правительства и реструктуризировать долги Украины на условиях, которые предложило правительство. "В ближайшие 4 года нам надо уменьшить нагрузку на страну на сумму всего 15 млрд долл.", - сказал Яценюк.

Он также добавил, что своим правом правительство может воспользоваться или не воспользоваться - в зависимости от развития переговорного процесса с кредиторами.

Читайте такжеЯресько: Кабмин может ввести мораторий на долговые выплаты при провале переговоров с кредиторамиВ перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на мораторий Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта - сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов является частью программы работы Украины с Фондом.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку 71% к 2020 году, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Украина не выдвигала каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга в размере 30-35%. И это условие пока неприемлемо для кредиторов. В частности, Комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton уже заявил, что рассчитывает на «быстрое разрешение» переговоров, но не готов к списанию долга.

Украинский Минфин 12 мая выразил обеспокоенность подходом Комитета кредиторов к переговорам и обратил внимание на отсутствие готовности кредиторов участвовать в переговорах.