Порошенко уверяет, что средства на субсидии для населения в стране есть

Об этом он сказал сегодня в интервью украинским телеканалам по случаю первой годовщины на посту президента.

«Возмущение граждан, которое они выражают, тарифами должно получить абсолютно четкий, прозрачный, понятный, разжеванный, если хотите, ответ для каждого человека. Каждый бедный человек должен убедиться, что его финансовому положению ничего не грозит. Каждый бедный человек должен иметь четкую инструкцию, что он должен сделать для того, чтобы быть уверенным, что ни одна лишняя копейка из его бюджета не уйдет. Каким образом это делается – субсидиями», - отметил Порошенко.

Он констатировал, что основная нагрузка на украинцев, основные платежи за газ пойдут в сентябре-октябре, а к тому времени «власть должна сделать механизм получения субсидий автоматическим».

Порошенко уверяет, что деньги на субсидии есть, в том числе и за счет средств, которые платят в виде рентных платежей коммерческие структуры, добывающие нефть.

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«Автоматически эти и другие средства идут на субсидии. Потребуются субсидии трем, четырем, пяти миллионам, есть средства на это. Будут нужны 15-ти – значит, будут. И это должен быть абсолютно прозрачный и доверительный механизм, что ваши интересы не пострадают», - добавил он.

Глава государства также поручил, чтобы проверка обоснованности установления тарифов была максимально прозрачной.